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Стало известно, что биологический возраст человека можно «отмотать» назад

Причина, по которой некоторые люди остаются активными и чувствуют себя отлично в 80 лет, а другие страдают от недомоганий уже в 20, кроется в биологическом возрасте. Ученые рассказали, как снизить этот показатель.

Стало известно, что биологический возраст человека можно «отмотать» назад
© Слово и Дело

При помощи термина «биологический возраст» ученые описывают работоспособность тела и клеток. Чем ниже этот показатель, тем лучше здоровье. Биологический возраст, в отличие от хронологического, возможно изменить, передает Live24 слова ученых.

Он отличается от хронологического тем, что зависит от различных изменений, которые происходят с организмом. К ним относятся роды, серьезные операции и прочие факторы. Но когда организм восстанавливается, биологический возраст уменьшается. В основе природы старения лежат молекулярные повреждения, отметил профессор Гарвардской медицинской школы Вадим Гладышев.

То, что биологический возраст уменьшается или возрастает в зависимости от изменений в организме, удалось подтвердить с помощью эксперимента на мышах. Ученые перекачивали кровь от старого грызуна к более молодому и увидели, что биологический возраст последнего увеличивается. Этот показатель снизился, когда мышей вновь разделили и дали им выздороветь.

Исследование от 2019 года показало, что снижать биологический возраст могут некоторые препараты. Девять добровольцев в течение года проходили терапию с использованием трио рекомбинантного гормона роста человека и двух лекарств от диабета. Их биологический возраст снизился на два года. Если говорить о повседневной жизни, то ученые рекомендуют снижать этот показатель с помощью нормализации сна, питания и физической активности.

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