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Как включить (и отключить) тачпад на ноутбуке: инструкция

Тачпад — обязательный компонент практически любого портативного компьютера, но во время работы за ноутбуком он иногда может только мешать. Портал computerhope.com рассказал, как отключить (и включить) тачпад на разных операционных системах.

Как включить (и отключить) тачпад на ноутбуке: инструкция
© Wikipedia

Что стоит попробовать, прежде чем залезать в настройки

  • Кнопка тачпада. Некоторые ноутбуки имеют специальную кнопку рядом с тачпадом, которая включает и отключает устройство.
  • Горячие клавиши Fn. Некоторые ноутбуки имеют дополнительную клавишу Fn, которая, в сочетании с F1-F12, может включать и отключать тачпад. Обычно он обозначается иконкой прямоугольника со стрелкой, указательным пальцем или кружком.

Как включить или отключить тачпад на Windows 10

  • Откройте меню «Пуск» — «Параметры» — «Устройства».
  • Перейдите во вкладку «Сенсорная панель».
  • Переведите ползунок в нужную вам позицию.

Помните о том, что при отключенном тачпаде для навигации по Windows вам понадобится внешняя мышь или знание горячих клавиш операционной системы.

Как включить тачпад на Windows 10 при помощи клавиатуры

  • Нажмите клавишу Windows.
  • Введите в поисковую строку «сенсорная панель» и нажмите Enter.
  • В окне параметров сенсорной панели нажимайте на Tab, пока ползунок панели не подсветится как активный.
  • Нажмите «Пробел», чтобы переключить его в активное положение.

Как включить или отключить тачпад на macOS

  • Нажмите на иконку Apple на рабочем столе
  • В меню Apple выберите пункт «Системные настройки».
  • Прокрутите список и найдите панель «Управление указателем».
  • Поставьте галочку напротив пункта «Игнорировать встроенный трекпад при наличии мыши или беспроводного трекпада».

Как включить или отключить тачпад на Chromebook

На тачпадах Chromebook можно отключить функцию кликов по нажатию на тачпад, оставив возможность перемещать сам курсор системы.

  • Нажмите на правый нижний угол экрана, там, где находятся часы и иконка батареи.
  • На экране появится новое окно — кликните на значок шестеренки, чтобы открыть настройки Chromebook.
  • Найдите в настройках пункт «Устройство».
  • Пролистайте список вниз до секции «Тачпад»
  • Переведите ползунок напротив опции Enable tap-to-click в выключенное положение.
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