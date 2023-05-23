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Xiaomi представила новое поколение повербанков ёмкостью 10000mAh

Компания Xiaomi представила павербанк нового поколения Xiaomi 10000mAh Pocket Edition Power Bank для зарядки сразу трёх гаджетов. Ёмкость внешнего аккумулятора — 10000mAh.

Xiaomi представила новое поколение повербанков ёмкостью 10000mAh
© Ferra.ru

Павербанк от Xiaomi поддерживает одновременную зарядку сразу трёх устройств: девайс оснащён интерфейсом и кабелем Type-C, а также портом USB-A, выходная мощность составляет 22,5 Вт. Мощность зарядки iPhone составляет не более 20 Вт, к тому же понадобится либо соответствующий переходник, либо кабель с передачей данных USB-C — Lightning.

Ёмкости павербанка хватит для зарядки мобильных устройств на весь день. Отмечается, что Xiaomi 10000mAh Pocket Edition Power Bank поддерживает функцию слаботочной разрядки. Это поможет быстро запустить небольшой гаджет с низким уровнем заряда аккумулятора.

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