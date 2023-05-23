Xiaomi представила новое поколение повербанков ёмкостью 10000mAh

Павербанк от Xiaomi поддерживает одновременную зарядку сразу трёх устройств: девайс оснащён интерфейсом и кабелем Type-C, а также портом USB-A, выходная мощность составляет 22,5 Вт. Мощность зарядки iPhone составляет не более 20 Вт, к тому же понадобится либо соответствующий переходник, либо кабель с передачей данных USB-C — Lightning.