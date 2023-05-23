Samsung представила дисплей для смартфонов с измерением пульса

В рамках выставки Display Week 2023 в Лос-Анджелесе компания Samsung представила новый тип экранов для смартфонов, который при соприкосновении с пальцем способен измерить пульс и артериальное давление пользователя. Об этом сообщает издание Zdnet.

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Технология называется Sensor OLED. От аналогов новые экраны отличаются тем, что имеют светочувствительные датчики для сканирования отпечатка пальца по всей площади. Датчики считывают отраженный от пальца свет светодиодов и распознают уникальный принт на коже.

Вместе с тем свет также проникает под кожу и отражается от кровеносных сосудов. Так система определяет фазы расслабления и сокращения сосудов, что позволяет экрану определять частоту сердечного ритма, артериальное давление, а также уровень стресса.

Еще Samsung Display показала на выставке дисплей типа Rollabel Flex. Он представляет собой гибкий экран, свернутый в рулон длиной менее 5 см. При этом экран можно развернуть до размера 25,5 см в ширину.