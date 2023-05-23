Samsung представила дисплей для смартфонов с измерением пульса

Samsung разработала необычный гаджет с медицинскими функциями
В рамках выставки Display Week 2023 в Лос-Анджелесе компания Samsung представила новый тип экранов для смартфонов, который при соприкосновении с пальцем способен измерить пульс и артериальное давление пользователя. Об этом сообщает издание Zdnet.
Технология называется Sensor OLED. От аналогов новые экраны отличаются тем, что имеют светочувствительные датчики для сканирования отпечатка пальца по всей площади. Датчики считывают отраженный от пальца свет светодиодов и распознают уникальный принт на коже.
Вместе с тем свет также проникает под кожу и отражается от кровеносных сосудов. Так система определяет фазы расслабления и сокращения сосудов, что позволяет экрану определять частоту сердечного ритма, артериальное давление, а также уровень стресса.
Еще Samsung Display показала на выставке дисплей типа Rollabel Flex. Он представляет собой гибкий экран, свернутый в рулон длиной менее 5 см. При этом экран можно развернуть до размера 25,5 см в ширину.
Обе разработки в будущем могут быть использованы в смартфонах компании.