$79.94+0.0386.50+0.22

Samsung разработала необычный гаджет с медицинскими функциями

В рамках выставки Display Week 2023 в Лос-Анджелесе компания Samsung представила новый тип экранов для смартфонов, который при соприкосновении с пальцем способен измерить пульс и артериальное давление пользователя. Об этом сообщает издание Zdnet.

Samsung представила дисплей для смартфонов с измерением пульса
© Samsung

Технология называется Sensor OLED. От аналогов новые экраны отличаются тем, что имеют светочувствительные датчики для сканирования отпечатка пальца по всей площади. Датчики считывают отраженный от пальца свет светодиодов и распознают уникальный принт на коже.

Вместе с тем свет также проникает под кожу и отражается от кровеносных сосудов. Так система определяет фазы расслабления и сокращения сосудов, что позволяет экрану определять частоту сердечного ритма, артериальное давление, а также уровень стресса.

Еще Samsung Display показала на выставке дисплей типа Rollabel Flex. Он представляет собой гибкий экран, свернутый в рулон длиной менее 5 см. При этом экран можно развернуть до размера 25,5 см в ширину.

Обе разработки в будущем могут быть использованы в смартфонах компании.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий