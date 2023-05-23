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Xiaomi представила «умный» вентилятор за 5,5 тыс. руб.

Китайский производитель Xiaomi выпустил под брендом Mijia «умный» вентилятор Smart Evaporative Cooling Fan с функцией увлажнения воздуха. Об этом сообщает издание IT-Home.

Xiaomi выпустила «умный» вентилятор за 5,5 тыс. рублей
© ithome.com

Smart Evaporative Cooling Fan представляет собой вентилятор колонного типа с выходным отверстием размером 0,4 метра. Устройство оборудовано системой увлажнения, которая при рециркуляции воздуха смешивает его с частицами воды. Еще предусмотрен отсек для льда, который охлаждает воздух еще сильнее.

Smart Evaporative Cooling Fan имеет четыре режима обдува. В самом мощном из них вентилятор создает поток воздуха, который ощущается на расстоянии вплоть до 10 метров. При этом уровень шума устройства составляет не более 35 децибел.

Новинка Xiaomi относится к категории «умных» устройств, поскольку им можно управлять при помощи мобильного приложения.

Smart Evaporative Cooling Fan уже доступен для покупки в Китае по цене 489 юаней (примерно 5,5 тыс. руб. по курсу на 23 мая 2023 года).

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