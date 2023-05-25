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49 минут назад

Проблемы с иностранным софтом угрожают российской критической инфраструктуре

Газета.Ruиещё 1

У 50% российских компаний в 2022 году возникли проблемы при продлении лицензий на иностранное ПО, 32% пожаловались на проблемы с техподдержкой, 32% – на оплату сервиса, каждый десятый – на сбои в работе софта. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на результаты опроса российских предпринимателей, проведенного исследовательским центром A2:Research.

У 50% российских компаний возникли проблемы с иностранным ПО
Фото: Газета.ruГазета.ru

Опрошенные изданием эксперты отметили, что в первую очередь сложившаяся с иностранным ПО ситуация опасна для компаний из сферы критической информационной инфраструктуры (КИИ). Несвоевременное обновление ПО создает риски в информационной безопасности организаций.

Многие компании решали проблему с иностранным ПО переходом на отечественные аналоги.

«В течение 2022 г. к нам обращались клиенты с запросом на экстренный переход с иностранного ПО на российские продукты – число заявок на пилотное внедрение выросло в шесть раз», – сказал генеральный директор компании «Мойофис» Павел Калякин.

Опрос A2:Research также показал, что для 58% предпринимателей важно, чтобы используемое в их компаниях ПО было разработано именно в РФ. Также 57% респондентов заявили, что уже перешли на отечественное ПО в 2022 году.

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