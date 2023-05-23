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Statcounter: Microsoft Bing стал самым популярным поисковиком в Китае, обойдя местный Baidu

Интернет-поисковик Bing от компании Microsoft стал самым популярным у пользователей Китая в апреле с результатом свыше 37,4% жителей страны, сообщает исследовательская компания Statcounter. Далее на втором месте расположилась китайская поисковая система Baidu с долей 27,01%.

Microsoft Bing стал самым популярным поисковиком в Китае
© globallookpress.com

Последним в первой тройке стал Sogou (16,36%), на четвёртом месте - «Яндекс» (7,45%), пятом - Haosou (6,25%) и шестом - Google (5,2%).

Эксперты объясняют стремительный рост браузера от Microsoft внедрением в него системы искусственного интеллекта от OpenAI.

Напомним, что ранее Samsung все же не решилась перевести по умолчанию все свои гаджеты на поисковик Bing вместо Google, побоявшись разрыва партнёрских отношений в технологиях.

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