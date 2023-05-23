Ученые нашли скрытую главу Библии

Историки из Австрийской академии наук при помощи ультрафиолета смогли найти ранее неизвестную главу Библии, которая была скрыта под другим разделом текста более 1500 лет назад. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале New Testament Studies.

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Исследователи изучали одну из первых рукописей Евангелия от Матфея, написанную 1500 лет назад. Книга хранится в библиотеке Ватикана. Это Евангелие – первая книга Нового Завета и первое из четырех канонических Евангелий.

Найденный учеными текст является первой версией главы 12. По словам авторов, открытие дает новые возможности понимания самых ранних этапов эволюции текста Библии и демонстрирует некоторые отличия от современных переводов священного писания.

Например, в оригинальной греческой версии Евангелия от Матфея в 12 главе говорится: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть». Однако недавно обнаруженный перевод на сирийский немного отличается: «начали собирать колосья, растирать их в руках и есть».