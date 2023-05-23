«Ростелеком» устранил сбой с доступом к зарубежным сервисам

Проблема с доступом к зарубежным ресурсам в сети "Ростелекома" решена, технический сбой на европейской площадке устранен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

Утром во вторник некоторые Telegram-каналы со ссылкой на пользователей сообщили о проблемах с доступом в интернет в сети "Ростелекома", в основном это касалось зарубежных ресурсов. В "Ростелекоме" рассказали, что сбой связан с технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком, в России сеть оператора работает штатно.