В Москве разработали досмотровую технику с технологией искусственного интеллекта

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Компания "Диагностика-М" разработала и начала производство досмотровой техники, которая используется при проверке багажа и грузов, с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом во вторник сообщается на сайте мэра столицы.

"Новый умный интроскоп сможет самостоятельно идентифицировать опасные и запрещенные предметы, что упростит работу операторов досмотровой техники и повысит уровень общественной безопасности. Разработка не имеет аналогов на российском рынке, а уровень ее локализации достигает 100%", - сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.

Из публикации следует, что новое оборудование идентифицирует объект и выдает оператору соответствующую информацию на мониторе о содержимом багажа. ИИ выделяет подозрительные предметы и обозначает их название. Программа обучена распознавать запрещенные предметы и их отдельные фрагменты в разных ракурсах.