$79.94+0.0386.50+0.22

В Москве разработали досмотровую технику с технологией искусственного интеллекта

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Компания "Диагностика-М" разработала и начала производство досмотровой техники, которая используется при проверке багажа и грузов, с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом во вторник сообщается на сайте мэра столицы.

В Москве разработали досмотровую технику с технологией искусственного интеллекта
© ТАСС

"Новый умный интроскоп сможет самостоятельно идентифицировать опасные и запрещенные предметы, что упростит работу операторов досмотровой техники и повысит уровень общественной безопасности. Разработка не имеет аналогов на российском рынке, а уровень ее локализации достигает 100%", - сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.

Из публикации следует, что новое оборудование идентифицирует объект и выдает оператору соответствующую информацию на мониторе о содержимом багажа. ИИ выделяет подозрительные предметы и обозначает их название. Программа обучена распознавать запрещенные предметы и их отдельные фрагменты в разных ракурсах.

По словам генерального директора "Диагностика-М" Владимира Усачева, многие заказчики заинтересовались новым продуктом. При этом специалисты компании продолжат совершенствовать систему искусственного интеллекта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий