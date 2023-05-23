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Описана важность выпуска шлема смешанной реальности для Apple

Американская компания Apple задействовала в работе над созданием шлема смешанной реальности (mixed reality, MR) почти всех руководителей корпорации. Об этом сообщает Bloomberg.

Описана важность выпуска шлема смешанной реальности для Apple
© Reuters

Как стало известно автору агентства Марку Гурману, первая гарнитура смешанной реальности от Apple имеет огромное значение для компании. В актуальном отчете специалист описал важность продукта, отметив, что в разработке устройства приняли участие почти все топ-менеджеры корпорации Тима Кука. Анонс MR-шлема должен состояться на мероприятии WWDC 2023, 5 июня.

Ведущим специалистом, ответственным за разработку нового гаджета, Гурман назвал Майка Роквелла — специалист возглавил проект в 2016 году.

«Он настоящий гений, и если кто-то и может это сделать, так это он», — описал Роквелла анонимный собеседник в Apple.

Также созданием гарнитуры занимались топ-менеджеры Джефф Уильямс, Дэн Риччио, Пол Мид, Грег Джосвиак, Фил Шиллер, Фрэнк Казанова, Ким Форрат, Джефф Норрис и другие.

Журналист Bloomberg обратил внимание, что к разработке MR-шлема был причастен и бывший главный дизайнер Apple Джони Айв — специалист участвовал в проекте с самого начала и до конца 2022 года, когда компания не стала продлевать с фирмой Айва контракт. Отмечается, что Джонни Айв настаивал, чтобы будущее устройство получило компактный форм-фактор.

В конце мая инсайдеры выяснили, что стоимость производства одной единицы гарнитуры Apple с поддержкой виртуальной и дополненной реальности не превысит 1600 долларов. При этом рекомендованная розница цена гаджета должна составить 3000-4000 долларов.

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