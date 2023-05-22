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Аппарат ExoMars TGO примет участие в учениях по приему сигналов внеземного разума

Астрономы проведут учения по приему сообщения от инопланетян с помощью марсианского зонда Trace Gas Orbiter. Об этом сообщает Институт SETI.

Аппарат ExoMars TGO примет участие в учениях по приему сигналов внеземного разума
© globallookpress.com

Европейско-российский аппарат ExoMars TGO вышел на орбиту Марса в 2017 году. Основной его задачей является исследование атмосферы этой планеты, для чего на нем установлены пара спектрометров (один из них — российский), камеры высокого разрешения и российский нейтронный детектор FREND, способный обнаружить воду на глубине нескольких метров под поверхностью.

24 мая пройдут учения по приему на Земле сигналов внеземной цивилизации. Чтобы сымитировать удаленность передатчика от Земли, энтузиасты и ученые воспользуются радиоаппаратурой TGO. Прием будет вестись с помощью трех наборов антенн: радиотелескопа Аллена (ATA), радиотелескопа GBT обсерватории Грин-Бэнк и набора антенн Медичина. Конкретное содержание закодированного сообщения, разработанного волонтеркой Даниэлой де Паулис и ее командой, в настоящее время не разглашается, что позволяет общественности внести свой вклад в расшифровку и интерпретацию содержания.

«Этот эксперимент дает миру возможность узнать, как сообщество SETI во всем его разнообразии будет работать вместе, чтобы получать, обрабатывать, анализировать и понимать значение потенциального внеземного сигнала», — сообщают представители института.

SETI — это общее название ряда общественных организаций, чья деятельность со второй половины XX века посвящена поиску внеземного разума с помощью сканирования неба в радиодиапазоне.

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