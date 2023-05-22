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21 минуту назад

Названы лучшие бюджетные смартфоны

Елена Прошина

Портал Gizchina составил топ-10 лучших бюджетных смартфонов 2023 года. В списке оказались Motorola, Nokia, Realme, Redmi и Poco.

Названы лучшие бюджетные смартфоны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рейтинг возглавила Motorola Moto G62. На первое место этот смартфон вывели продуманный дизайн, время автономной работы и «чистый» Android 12. При этом у телефона медленная зарядка, не самые передовые камеры и проседающая производительность.

На втором месте оказалась Nokia G60 5G с большим дисплеем, неплохой основной камерой, высокой автономностью и длительной поддержкой ПО от производителей. Среди минусов смартфона — медленная зарядка на 20 Ватт и вспомогательные камеры среднего качества.

За ним идет Realme C35. Этот смартфон может похвастаться дизайном, четким и красочным дисплеем, качественной камерой. При этом по сравнению с конкурентами у него не лучшая производительность, автономность и экран с частотой 60 Герц.

Также в топ попали Redmi Note 10 Pro, 10 и 11, Poco M4 Pro и 5G, Nokia G22 и Samsung Galaxy A13.

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