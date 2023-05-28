За чем наблюдает телескоп «Джеймс Уэбб»: список грядущих открытий

Телескоп «Джеймс Уэбб» — мощнейший аппарат своего рода из всех, когда-либо запущенных на орбиту, и NASA намерена извлечь из него максимум пользы. Портал SlashGear рассказал о том, за какими объектами будет наблюдать телескоп и каких результатов надеются добиться астрономы.

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Ранняя вселенная в инфракрасном спектре

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Из-за того, что свет перемещается сквозь космос не моментально, когда астрономы наблюдают за объектами, они видят их «в прошлом». Солнечный свет доходит до нашей планеты за семь минут — это значит, что каждый раз, когда мы смотрим на солнце, мы видим его таким, каким оно было семь минут назад. «Джеймс Уэбб» настолько мощен, что телескоп способен наблюдать за вселенной такой, какой она была 13,6 млрд лет назад, через 200 млн лет после Большого взрыва.

Самые далекие и ранние галактики

Один из способов, при помощи которых ученые надеются обнаружить ранние галактики — это наблюдение за отдаленными, самыми яркими квазарами. Они лежат в центре активных ядер галактик и подпитываются за счет черных дыр. Порой квазары сияют ярче, чем выбросы всех звезд в их галактике вместе взятых. Помимо этого, квазары оказывают заметное влияние на окружающие галактики, что способно помочь специалистам понять их эволюцию. Если точнее, команда «Джеймса Уэбба» рассчитывает изучить период реионизации вселенной, прошедший 13 млрд лет назад.

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100 галактик одновременно

Инструмент NIRSpec, которым оборудован телескоп «Джеймс Уэбб», не способен предложить такие же впечатляющие широкоформатные снимки тысяч галактик, как съемки через «Хаббл». Он предназначен для других целей — сбора ценной спектрографической информации, причем в больших объемах. Данные позволят ученым выяснить химический состав галактик: эта характеристика подсказывает, как быстро они превращают газообразные вещества в звезды. Некоторые из объектов в прицеле «Джеймса Уэбба» настолько далеки, что их свет сияет крайне тускло — на сбор данных потребуются сотни часов наблюдений.

Экзопланеты размера Юпитера

С середины 1990-х годов, когда ученые впервые обнаружили планету на орбите солнцеподобной звезды, каталог экзопланет невероятно расширился — до более чем 4 000 подтвержденных миров. Правда, большинство из них, включая 51 Pegasi b, можно назвать «горячими Юпитерами». Их орбиты проходят так близко к звездам, что планеты проходят полный круг всего за часы, благодаря чему подобные экзопланеты проще заметить. Часто планеты этого рода находятся в синхронном вращении со своей звездой: это означает, что на одной планете царит бесконечный, обжигающе жаркий день, тогда как на другом — холодная вечная ночь.

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Суперземли

Суперземли — еще одна категория экзопланет. Они получили свое название из-за того, что суперземли похожи на нашу планету по массе, однако значительно превышают ее размеры — иногда в 10 раз. Суперземли не всегда состоят из скал: некоторые преимущественно состоят из газа, тогда как другие сочетают газ и скалистые породы. Первыми двумя подобными планетами, которые изучит «Джеймс Уэбб», станет покрытая лавой 55 Cancri e и LHS 3844 b, чей ландшафт напоминает лунный.

Система TRAPPIST-1

Во время своего первого операционного цикла «Джеймс Уэбб» обратит пристальное внимание на систему TRAPPIST-1, расположенную в 41 световом годе от Земли. Она является одной из приоритетных целей программы, т.к. TRAPPIST-1 представляет собой группу из семи скалистых планет, находящихся в обитаемой зоне своей звезды. По сути, система является самым крупным скоплением потенциально обитаемых планет, обнаруженным на сегодняшний день.

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Органические молекулы и зарождение планет

Одно из преимуществ инфракрасного оборудование «Джеймса Уэбба» заключается в том, что оно позволит телескопу наблюдать за плотными облаками межзвездного газа и пыли. Да, звучит не очень интересно, однако именно в таких облаках и зарождаются планеты: иногда их также называют звездными колыбелями.

Столпы Творения

Столпы Творения — один из самых ярких космических пейзажей, запечатленных человечеством. Огромные колонны межзвездного газа, находящиеся в туманности Орел (6 500 световых лет от Земли), вовлечены в активное создание звезд. Ранее астрономы наблюдали за Столпами при помощи космического телескопа «Хаббл», однако инфракрасная оптика «Джеймса Уэбба» наверняка откроет ученым новую информацию.

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