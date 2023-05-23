Минцифры предложило сделать обязательным «налог на трафик»

В Минцифры предложили сделать обязательной плату интернет-сервисов операторам связи за пропуск «основного» интернет-трафика (в частности, больших потоков видео). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024 2035 гг.», подготовленный министерством совместно с операторами связи.

При этом указанное требование не будет распространяться на компании из реестра организаторов распространения информации (ОРИ). Среди них — платформы «ВКонтакте», «Дзен» и «Одноклассники» (все принадлежат VK), сервисы «Яндекса», а также видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-медиа холдинг»).

Видео дня

Как отмечает «Ъ», нововведение может затронуть российские онлайн-кинотеатры. Однако участники рынка, опрошенные изданием, считают, что инициатива направлена в первую очередь на получение отчислений с зарубежных сервисов. К ним относятся площадки Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp.

В 2022 году правительство обсуждало введение платы за пропуск трафика в качестве меры поддержки российских операторов связи. Тогда отмечалось, что значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp.

По словам гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, сейчас на официальные онлайн-кинотеатры приходится не более 15% видеотрафика в России. При этом, по его словам, идея сборов на инфраструктуру с интернет-компаний «никогда не выглядела реализуемой». С уходом из России Netflix и началом банкротства российского юрлица Google «не появилось новых аргументов в её поддержку», отмечает эксперт.

Попытки добиться отчислений с других компаний, разворачивающих на инфраструктуре операторов свои сети доставки контента (CDN), создадут риск разрыва сотрудничества.

«Тогда операторы останутся с клиентами, жалующимися на низкую скорость доступа», — указывает Бырдин.

Сейчас российские контент-провайдеры уже оплачивают услуги операторов связи «или напрямую, или через коммерческих операторов CDN», пояснил гендиректор CDNvideo Ярослав Городецкий.