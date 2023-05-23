Минцифры предложило сделать обязательным «налог на трафик»

В Минцифры предложили сделать обязательной плату интернет-сервисов операторам связи за пропуск «основного» интернет-трафика (в частности, больших потоков видео). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024 2035 гг.», подготовленный министерством совместно с операторами связи.
При этом указанное требование не будет распространяться на компании из реестра организаторов распространения информации (ОРИ). Среди них — платформы «ВКонтакте», «Дзен» и «Одноклассники» (все принадлежат VK), сервисы «Яндекса», а также видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-медиа холдинг»).
Как отмечает «Ъ», нововведение может затронуть российские онлайн-кинотеатры. Однако участники рынка, опрошенные изданием, считают, что инициатива направлена в первую очередь на получение отчислений с зарубежных сервисов. К ним относятся площадки Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp.
В 2022 году правительство обсуждало введение платы за пропуск трафика в качестве меры поддержки российских операторов связи. Тогда отмечалось, что значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp.
По словам гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, сейчас на официальные онлайн-кинотеатры приходится не более 15% видеотрафика в России. При этом, по его словам, идея сборов на инфраструктуру с интернет-компаний «никогда не выглядела реализуемой». С уходом из России Netflix и началом банкротства российского юрлица Google «не появилось новых аргументов в её поддержку», отмечает эксперт.
Попытки добиться отчислений с других компаний, разворачивающих на инфраструктуре операторов свои сети доставки контента (CDN), создадут риск разрыва сотрудничества.
«Тогда операторы останутся с клиентами, жалующимися на низкую скорость доступа», — указывает Бырдин.
Сейчас российские контент-провайдеры уже оплачивают услуги операторов связи «или напрямую, или через коммерческих операторов CDN», пояснил гендиректор CDNvideo Ярослав Городецкий.
Он считает, что эта инициатива может быть направлена на получение отчислений от зарубежных компаний. Тем не менее, по словам одного из источников издания на IT-рынке, создать законодательный механизм в России, который бы позволил получать отчисления с зарубежных компаний, вряд ли получится.