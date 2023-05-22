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Отправившиеся в космос арабские туристы проведут на МКС восемь дней

К Международной космической станции стартовала ракета Falcon 9 c коммерческими туристами на борту, сообщает «МИР 24».

Отправившиеся в космос арабские туристы проведут на МКС 8 дней
© globallookpress.com

Командир корабля – первая женщина – командир МКС Пегги Уитсон. Пилот –предприниматель Джон Шоффнер, члены экипажа – астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни. Стоимость полета для каждого оценивается в 55 миллионов долларов. Они проведут на МКС восемь дней, в течение которых будут работать вместе с ее постоянным экипажем.

В будущем полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space планируется совершать два-три раза в год.

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