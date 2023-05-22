Отправившиеся в космос арабские туристы проведут на МКС 8 дней

Командир корабля – первая женщина – командир МКС Пегги Уитсон. Пилот –предприниматель Джон Шоффнер, члены экипажа – астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни. Стоимость полета для каждого оценивается в 55 миллионов долларов. Они проведут на МКС восемь дней, в течение которых будут работать вместе с ее постоянным экипажем.