Отправившиеся в космос арабские туристы проведут на МКС 8 дней

Отправившиеся в космос арабские туристы проведут на МКС восемь дней
К Международной космической станции стартовала ракета Falcon 9 c коммерческими туристами на борту, сообщает «МИР 24».
Командир корабля – первая женщина – командир МКС Пегги Уитсон. Пилот –предприниматель Джон Шоффнер, члены экипажа – астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни. Стоимость полета для каждого оценивается в 55 миллионов долларов. Они проведут на МКС восемь дней, в течение которых будут работать вместе с ее постоянным экипажем.
В будущем полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space планируется совершать два-три раза в год.