Ученые нашли ошибку в изображении эксперимента Франклина с молниями

Каноничные изображения эксперимента Бенджамина Франклина с молнией ошибочны. Об этом сообщает Исследовательский фонд штата Сан-Паулу.

© Currier & Ives (American, active New York, 1857–1907)

Задолго до того, как Бенджамин Франклин занялся политикой и стал одним из «отцов-основателей» США, он прославился как ученый-физик и открыватель электрической природы молнии. За это, среди прочего, он стал почетным членом российской Императорской академии наук и художеств. На многих иллюстрациях Франклин изображен с воздушным змеем, который он запустил в грозовые тучи и от которого тянется заземленная бечевка.

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Брено Арсиоли Моура провел историческое исследование и выяснил, что это изображение некорректно. По его версии, эксперимент с воздушным змеем был задуман как более простая версия другого эксперимента, придуманного Франклином в 1750 году — опыта с «сторожевой будкой». В рамках этого эксперимента в небо из будки должен был быть направлен стальной шест, установленный на изолированную подставку. Этот шест должен был «вытянуть огонь из облаков» и сохранить его, после чего человек, стоя также на подставке, мог бы зажигать искры, поднося пальцы к шесту. Важно отметить, что в заземленном шесте «огонь» (современным языком — заряд) бы не накопился, кроме того, испытатель не планировал принимать в него молнию.

Как и другие естествоиспытатели восемнадцатого века, Франклин представлял электричество как жидкость, накапливающуюся, а затем разряжающуюся, перетекающую из одного места в другое. Общая идея экспериментов с часовыми будками и воздушными змеями заключалась в том, чтобы показать, что эту жидкость можно также черпать из облаков.

Опыт со змеем был усовершенствованной версией того же самого эксперимента. Вместо стального шеста на воздушный змей должны были закрепить стальную проволоку, удерживать же его предполагалось за бечевку.

«К концу бечевки, рядом с рукой, следует привязать шелковую ленту, а там, где шелк и бечевка соединяются, можно привязать [металлический] ключ. [...] Как только какая-нибудь из грозовых туч накроет змея, остроконечная проволока вытянет из них электрический огонь, и змей со всей бечевкой наэлектризуется, и распущенные нити бечевки будут торчать во все стороны. А когда дождь намочит змея и бечевку, чтобы он мог свободно вести электрический огонь, вы обнаружите, что он обильно вытекает из ключа при приближении вашего пальца», — писал ученый.

Моура проанализировал множество описаний этого эксперимента и пришел к выводу, что рисунки заземленного змея, либо же где экспериментатор держит его за бечевку, некорректны. По реконструкции историка, змей с помощью проводящей проволоки должен был вытягивать «электричество» из облака и передавать его по умеренно проводящей бечевке на привязанный к ней ключ, где бы «огонь» запасался. При этом бечевка удерживалась в руках через шелковый шнур-изолятор. Чтобы начать снимать «электричество» с ключа, необходимо было поднести к нему пальцы, в случае же заземления «огонь» бы ушел в грунт.