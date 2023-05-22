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Список ведущих разработчиков AR-гарнитуры Apple появился в Сети накануне анонса

Накануне масштабного анонса первой AR-гарнитуры Apple стало известно, как высший эшелон компании прикладывал усилия при её создании.

Появился список ведущих разработчиков AR-гарнитуры Apple
© Ferra.ru

Данный проект, разработка которого заняла семь лет, считается одним из самых рискованных для компании за последние десятилетия.

Но, как ни странно, тысячи сотрудников, начиная от руководителей и заканчивая маркетологами и инженерами, активно занимались его осуществлением.

Список «причастных» к проекту возглавляет Майк Роквелл — именно он ответственен за продукт с 2016 года. Именно он играл ключевую роль в формировании концепции гарнитуры. Он курирует все аспекты – от оборудования до программного обеспечения и сервисов.

Дэн Риччио, непосредственный руководитель Роквелла, действует как связующее звено между группой технической разработки и высшим руководством Apple. В последние два года он полностью сосредоточен на данном проекте.

При этом Пол Мид, по словам журналистов, занимаясь разработкой аппаратного обеспечения гарнитуры, превращал абстрактную идею в готовый продукт. Ранее он был одним из ведущих специалистов по аппаратному обеспечению iPhone.

Не стоит забывать и о Греге Джосвиаке, который будучи главой отдела маркетинга, является одним из наиболее ярых сторонников AR-гарнитуры Apple. Именно его задачей в ближайшем будущем будет убеждение покупателей в том, что устройство стоимостью $3000 стоит своих денег.

Из прочих сотрудников, занимавшихся разработкой шлема, стоит отметить Джеффа Норриса. Ранее он работал в NASA, где использовал виртуальную реальность для управления космическими аппаратами. Теперь же он помогает Apple разрабатывать главные функции AR-гарнитуры бренда.

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