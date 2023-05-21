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Дайверы обнаружили на дне Ладоги древнее судно

В одной из бухт Валаама дайверы Орловского клуба "ДИВО" нашли затонувшее судно, а на нем - несколько предметов, в том числе две старинные бутылочки из стекла. На одной из них - изображение святых Сергия и Германа Валаамских, основателей обители.

Дайверы обнаружили на дне Ладоги древнее судно
© Российская Газета

Подводные изыскания дайверы из Орла проводят в акватории Валаамского архипелага с 2017 года. И хотя нынешний сезон только начался, уже сразу - интересная находка. Найдено затонувшее судно. Во время обследования разрушенных частей корабля обнаружено несколько предметов, в том числе две старинные бутылочки из стекла. Они подняты на поверхность. Как рассказал Никита Князев, один из участников экспедиции, первая бутылочка зеленого цвета, на ней есть выгравированная надпись: "Завед. искусств. мин. водъ. Гойери Редлихъ въ Москвѣ". Вторая - маленькая, прозрачного стекла, но более интересна. На ней с одной стороны изображение Германа и Сергия - основателей Валаамского монастыря, с другой - надпись "Преподобные чудотворцы Сергий и Герман Валаамские".

Скорее всего маленькая прозрачная бутылочка была предназначена для религиозных целей. В ней должны были держать елей. Однако это только версия, и свое слово предстоит сказать экспертам.

Найденное дайверы передали в дар музею на Валааме, равно как и другие находки. Самая значимая - необычная икона Николая Чудотворца, обнаруженная экспедицией два года назад. Увидеть ее в музее теперь может каждый.

В прошлом сезоне, как рассказывала "РГ", была обнаружена 50-метровая деревянная баржа постройки предположительно до 1942 года. Такие баржи использовались на водной Дороге жизни, перевозя людей и грузы. Еще ранее найдено деревянное судно, принадлежащее Валаамской обители и перевозившее кирпичи со знаменитыми клеймами "ВМ" (Валаамский монастырь) и годом выпуска.

Все подводные исследования проходят в рамках проекта 1XPEDITION.

В этом году работы имеют существенное отличие: впервые для подводных поисков дайверы применили искусственный интеллект.

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