SpaceX вывела на орбиту спутники связи компаний OneWeb и Iridium

Запуск прошёл с космодрома на базе Ванденберг ВВС США в Калифорнии. Об этом сообщает Twitter компании.

Развёртывание спутников Iridium началось примерно через час после старта, за ними последовали устройства OneWeb. Пять спутников Iridium будут находиться в качестве запасных на орбите, чтобы обеспечить доступ к голосовой связи и передачи данных в любой точке Земли.