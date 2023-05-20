SpaceX вывела на орбиту спутники связи компаний OneWeb и Iridium
Запуск прошёл с космодрома на базе Ванденберг ВВС США в Калифорнии. Об этом сообщает Twitter компании.
Развёртывание спутников Iridium началось примерно через час после старта, за ними последовали устройства OneWeb. Пять спутников Iridium будут находиться в качестве запасных на орбите, чтобы обеспечить доступ к голосовой связи и передачи данных в любой точке Земли.
Спутники OneWeb предназначены для обеспечения широкополосным интернетом с помощью мобильной спутниковой связи.