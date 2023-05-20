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SpaceX вывела на орбиту спутники связи компаний OneWeb и Iridium

Запуск прошёл с космодрома на базе Ванденберг ВВС США в Калифорнии. Об этом сообщает Twitter компании.

SpaceX вывела на орбиту спутники связи компаний OneWeb и Iridium
© РИА Новости

Развёртывание спутников Iridium началось примерно через час после старта, за ними последовали устройства OneWeb. Пять спутников Iridium будут находиться в качестве запасных на орбите, чтобы обеспечить доступ к голосовой связи и передачи данных в любой точке Земли.

Спутники OneWeb предназначены для обеспечения широкополосным интернетом с помощью мобильной спутниковой связи.

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