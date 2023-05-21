Запись экрана Android 14 станет безопаснее

В грядущей версии Android 14 появится несколько интересных функций, и одна из них - возможность записи экрана с упором на конфиденциальность. Мишаал Рахман, эксперт по освещению ОС Android, недавно имел возможность опробовать полную демо-версию Android 14.

В отличие от текущих возможностей записи экрана, Android 14 позволит пользователям скрывать конфиденциальную информацию и входящие уведомления во время записи. При активации записи будет доступна новая опция, позволяющая сделать запись только для одного приложения. После выбора этой опции записанный экран будет становиться черным, если пользователь выйдет из приложения, что гарантирует, что информация с главного экрана, тексты или другие приложения не попадут в запись.