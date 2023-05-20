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Портал Android Police назвал лучшие камерофоны 2023 года

Редакция портала Android Police составила топ в нескольких категориях из смартфонов с лучшими камерами в 2023 году.

Портал Android Police назвал лучшие камерофоны 2023 года
© Газета.Ru

Лучшим камерофоном был признан Google Pixel 7 Pro, оснащенный системой из трех камер и эксклюзивными программными фишками для дальнейших улучшений снимков. Также отмечается проработанный дизайн устройства и качественный большой экран. Однако флагманский смартфон Google также имеет и недостаток в виде слабого времени автономной работы.

В категории премиальных устройств наилучшей камерой, по мнению Android Police, обладает Samsung Galaxy S23 Ultra. Заявляется, что устройство получило четыре «отличные» камеры, качественную систему обработки изображений и один из лучших экранов в мире. Основным недостатком S23 Ultra является то, что он заметно дороже конкурентов.

Лучшим камерофоном в соотношении цены-качества был признан прошлогодний Pixel 6a, который с выходом новой версии стал еще дешевле. Отмечается, что в этой категории нет смартфона с камерой лучше, чем у Google Pixel 6a. Более того, устройство по-прежнему предлагает достаточный уровень производительности.

Также в топ попали Xiaomi 13 Pro и Vivo X90 Pro, оснащенные основной камерой с дюймовым сенсором от Sony.

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