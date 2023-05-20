В России завершили сборку спутника для высокодетальной съемки Земли

В России завершили сборку космического аппарата (КА) «Ресурс-П» № 4, предназначенного для проведения высокодетальной съемки поверхности Земли. Об этом Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс».

«КА "Ресурс-П" № 4 собран и в ближайшее время будет отправлен на космодром Байконур», — сказали на предприятии.

В ноябре замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко сообщил, что в 2023 году будут запущены девять спутников, предназначенных для наблюдения за земной поверхностью.