Google Play удалил приложение 2ГИС

Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в магазине приложений Google Play. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«2ГИС в настоящий момент недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения "2ГИС" на Android продолжают работать», — отмечается в сообщении.

Информация, как и прежде, будет обновляться ежедневно. Версию приложения 2ГИС для операционной системы Android можно скачать с сайта сервиса.