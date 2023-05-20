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Google Play удалил приложение 2ГИС

Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в магазине приложений Google Play. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Google Play удалил приложение 2ГИС
© ТАСС

«2ГИС в настоящий момент недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения "2ГИС" на Android продолжают работать», — отмечается в сообщении.

Информация, как и прежде, будет обновляться ежедневно. Версию приложения 2ГИС для операционной системы Android можно скачать с сайта сервиса.

Кроме того, софт доступен в магазинах приложений NashStore, RuMarket, RuStore, Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps.

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