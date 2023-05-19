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Blue Origin разработает модуль для высадки астронавтов на Луну

Американская компания Blue Origin разработает модуль для высадки астронавтов на Луну в 2029 году в рамках программы Artemis. Об этом сообщает NASA.

Blue Origin разработает модуль для высадки астронавтов на Луну
© NASA

Отмечается, что компания возьмет на себя «разработку, создание, испытание и утверждение» модуля Blue Moon, который планируют использовать с целью высадки астронавтов на поверхность Луны и стыковки с разрабатываемой США окололунной станцией Gateway. Стоимость контракта составила 3,4 миллиарда долларов.

NASA намерены в рамках миссии Artemis доставить на окололунную станцию на корабле Orion четырех космонавтов. Двое из них при помощи Blue Moon будут высажены на поверхность Луны в районе Южного полюса, где им предстоит провести около недели и вернутся на станцию. Миссию запланировали выполнить в 2029 году.

Помимо Blue Origin в проекте задействована SpaceX.

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