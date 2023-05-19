Древнее сооружение обнаружили на окраине Еревана

Древнее сооружение обнаружили в заповеднике «Кармир Блур» на окраине Еревана
Международная экспедиция обнаружила в археологическом заповеднике «Кармир Блур» на окраине Еревана неизвестное сооружение, передает корреспондент «МИР 24» Армен Осипянц. Это монументальное сооружение, вероятно, урартского периода. Сохранились большая часть стен, пол, вымощенный каменными плитами, бревна, которыми подпирали потолок, и частицы веток с крыши. Анализы укажут назначение постройки. Археологи считают: здесь мог быть караван-сарай.
«На начальном этапе мы думали, что это конюшня, однако фрагменты больших кувшинов, архитектурный план строения и его расположение близко к входу в крепость позволяют считать, что здесь был постоялый двор. В верхнем слое мы нашли средневековую монету и фрагменты покрытой глазурью керамики», – рассказал соруководитель экспедиции, директор историко-археологического музея-заповедника «Эребуни» Микаэл Бадалян.
Выбрать нужное место для раскопок помог случай. Два года назад замдиректора музея «Эребуни», в состав которого входит «Кармир-Блур», обнаружил здесь фрагменты строения.
«Тогда я совершал рабочий обход территории и заметил композицию из камней под небольшим слоем земли, большую часть которой смыли дожди. После подробного исследования мы поняли, что имеем дело с неизведанным сооружением», – рассказал заместитель директора историко-археологического музея-заповедника «Эребуни» Ваге Саргсян.
О заповеднике научный мир узнал в конце 30-х годов прошлого века. Тогда здесь обнаружили развалины города-крепости Тейшебаини древнеармянской империи Урарту.
«В научном мире есть спорные мнения, когда точно и кто разрушил расположенный здесь город. По разным версиям, это сделали киммерийцы, мидийцы и скифы. Другой главный вопрос: пожар на территории крепости произошел в урартский период или после него? Я надеюсь, что раскопки дадут нам правильный ответ», – отметил соруководитель экспедиции, доктор Инсбрукского университета Вальтер Кунтнер. В составе международной экспедиции – армянские, итальянские, австрийские и российские специалисты из Государственного Эрмитажа. Он тесно связан с заповедником. Одни из первых исследований возглавлял академик Борис Пиотровский, который 30 лет был директором музея. «Борис Борисович Пиотровский в свое время, как рассказывают старшие коллеги-археологи, считал, что в этой части «Кармир Блура» что-то находится, что здесь должна была быть какая-то структура, относящаяся к крепости, он догадывался. И достижение этой экспедиции заключается в том, что такое здание найдено здесь», – рассказала археолог, помощник директора Государственного Эрмитажа Юлия Марчено.
Раскопки должны завершиться в следующем году. По итогам будет опубликована монография. В планах создать на территории заповедника музей под открытым небом с применением дополненной и виртуальной реальностей. В развитии инфраструктуры помогут коллеги из Эрмитажа.