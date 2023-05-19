Древнее сооружение обнаружили на окраине Еревана

«В научном мире есть спорные мнения, когда точно и кто разрушил расположенный здесь город. По разным версиям, это сделали киммерийцы, мидийцы и скифы. Другой главный вопрос: пожар на территории крепости произошел в урартский период или после него? Я надеюсь, что раскопки дадут нам правильный ответ», – отметил соруководитель экспедиции, доктор Инсбрукского университета Вальтер Кунтнер. В составе международной экспедиции – армянские, итальянские, австрийские и российские специалисты из Государственного Эрмитажа. Он тесно связан с заповедником. Одни из первых исследований возглавлял академик Борис Пиотровский, который 30 лет был директором музея. «Борис Борисович Пиотровский в свое время, как рассказывают старшие коллеги-археологи, считал, что в этой части «Кармир Блура» что-то находится, что здесь должна была быть какая-то структура, относящаяся к крепости, он догадывался. И достижение этой экспедиции заключается в том, что такое здание найдено здесь», – рассказала археолог, помощник директора Государственного Эрмитажа Юлия Марчено.