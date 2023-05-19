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52 минуты назад

Маска заподозрили в создании «цифрового Илона» для слияния с ИИ

Газета.Ru

Американский предприниматель и миллиардер Марк Кьюбан заявил о том, что покупка Илоном Маском соцсети Twitter может помочь его новому проекту в области искусственного интеллекта конкурировать с OpenAI и другими компаниями. Об этом сообщает Business Insider.

Маска заподозрили в создании цифрового двойника для систем ИИ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Он может использовать весь ресурс Twitter, чтобы обучать любую модель с открытым исходным кодом. Это одновременно довольно круто и довольно страшно», — заметил бизнесмен.

По его мнению, Маск также может воспользоваться новым проектом для создания собственного цифрового двойника, который будет вести деятельность в сети и дальше потенциально будет работать совместно с системами на базе ИИ.

«Он может обработать свои собственные твиты и твиты из разных источников, которые ему нравятся, и в итоге получить ориентированный на потребителя ИИ, который я бы назвал виртуальным Илоном», — добавил Кьюбан.

Предприниматель уверен, что подобный «цифровой Илон» вполне реализуем даже с текущими технологиями.

«Каждый может создать виртуальную версию себя, если загрузит ее в языковую модель с открытым исходным кодом и предоставит свои личные данные. Плюс огромная база, доступная внутри Twitter», — констатировал он.

В мае Илон Маск заявил, что Microsoft имеет контроль над стартапом OpenAI, создавшем чат-бота с ИИ ChatGPT. По его словам, корпорация из Редмонда способна «отключить OpenAI» в любой момент.

Наука и техника,Марк Кьюбан,Илон Маск,Microsoft,
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