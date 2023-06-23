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Как перенести истории чатов в WhatsApp на новый телефон

Переход на новый телефон — не всегда приятный процесс, т.к. зачастую приходится заново устанавливать приложения и поправлять настройки. Но его можно сделать проще, заранее подготовившись: например, облегчив перенос сообщений в WhatsApp. Рассказываем, как перенести истории всех чатов.

Как перенести истории чатов в WhatsApp на новый телефон
© WhatsApp

Как создать резервную копию чатов

  • Откройте WhatsApp.
  • Перейдите в «Настройки» — «Чаты» — «Резервная копия чатов».
  • В строке «Аккаунт Google» выберите учетную запись Google, на которой вы хотите сохранить резервную копию. Если вы не хотите пользоваться сервисами Google, то можно создать и локальную копию в памяти телефона.
  • Нажмите «Создать резервную копию».

Как восстановить историю чатов через «Google Диск»

Важно! Для загрузки истории чатов из «Google Диск» вы должны пользоваться той же учетной записью Google и номером телефона, которые вы использовали при создании резервной копии.

  • Проверьте, что ваш новый телефон подключен к аккаунту Google, на котором хранится резервная копия чатов.
  • Загрузите и откройте WhatsApp.
  • При запросе на восстановление чатов через «Google Диск» нажмите «Восстановить».
  • Когда процесс восстановления будет завершен, нажмите «Далее». После этого WhatsApp продолжит восстанавливать медиафайлы в переписках.

Как восстановить историю чатов через локальную копию

Если вы не хотите лишний раз пользоваться сервисами Google или не имеете доступа к старому номеру телефона, можно прибегнуть к локальной копии. Однако для этого вам предстоит перенести файлы на телефон при помощи компьютера, проводника или карты памяти.

Локальные резервные копии по умолчанию автоматически сохраняются каждый день в 2:00 ночи. На телефоне хранятся резервные копии чатов за последние семь дней.

  • Откройте менеджер файлов.
  • Найдите в памяти устройства папку WhatsApp — Databases.
  • Скопируйте последний файл резервной копии в этой папке.
  • Перенесите файл в папку WhatsApp — Databases на новом телефоне.
  • Загрузите и откройте WhatsApp.
  • Подтвердите номер телефона.
  • Когда приложение предложит восстановить информацию через локальную копию, нажмите «Восстановить».