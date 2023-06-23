Как перенести истории чатов в WhatsApp на новый телефон
Переход на новый телефон — не всегда приятный процесс, т.к. зачастую приходится заново устанавливать приложения и поправлять настройки. Но его можно сделать проще, заранее подготовившись: например, облегчив перенос сообщений в WhatsApp. Рассказываем, как перенести истории всех чатов.
Как создать резервную копию чатов
- Откройте WhatsApp.
- Перейдите в «Настройки» — «Чаты» — «Резервная копия чатов».
- В строке «Аккаунт Google» выберите учетную запись Google, на которой вы хотите сохранить резервную копию. Если вы не хотите пользоваться сервисами Google, то можно создать и локальную копию в памяти телефона.
- Нажмите «Создать резервную копию».
Как восстановить историю чатов через «Google Диск»
Важно! Для загрузки истории чатов из «Google Диск» вы должны пользоваться той же учетной записью Google и номером телефона, которые вы использовали при создании резервной копии.
- Проверьте, что ваш новый телефон подключен к аккаунту Google, на котором хранится резервная копия чатов.
- Загрузите и откройте WhatsApp.
- При запросе на восстановление чатов через «Google Диск» нажмите «Восстановить».
- Когда процесс восстановления будет завершен, нажмите «Далее». После этого WhatsApp продолжит восстанавливать медиафайлы в переписках.
Как восстановить историю чатов через локальную копию
Если вы не хотите лишний раз пользоваться сервисами Google или не имеете доступа к старому номеру телефона, можно прибегнуть к локальной копии. Однако для этого вам предстоит перенести файлы на телефон при помощи компьютера, проводника или карты памяти.
Локальные резервные копии по умолчанию автоматически сохраняются каждый день в 2:00 ночи. На телефоне хранятся резервные копии чатов за последние семь дней.
- Откройте менеджер файлов.
- Найдите в памяти устройства папку WhatsApp — Databases.
- Скопируйте последний файл резервной копии в этой папке.
- Перенесите файл в папку WhatsApp — Databases на новом телефоне.
- Загрузите и откройте WhatsApp.
- Подтвердите номер телефона.
- Когда приложение предложит восстановить информацию через локальную копию, нажмите «Восстановить».
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