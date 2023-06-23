Как перенести истории чатов в WhatsApp на новый телефон

Переход на новый телефон — не всегда приятный процесс, т.к. зачастую приходится заново устанавливать приложения и поправлять настройки. Но его можно сделать проще, заранее подготовившись: например, облегчив перенос сообщений в WhatsApp. Рассказываем, как перенести истории всех чатов.

Как создать резервную копию чатов

Как восстановить историю чатов через «Google Диск»

Важно! Для загрузки истории чатов из «Google Диск» вы должны пользоваться той же учетной записью Google и номером телефона, которые вы использовали при создании резервной копии.

Как восстановить историю чатов через локальную копию

Если вы не хотите лишний раз пользоваться сервисами Google или не имеете доступа к старому номеру телефона, можно прибегнуть к локальной копии. Однако для этого вам предстоит перенести файлы на телефон при помощи компьютера, проводника или карты памяти.