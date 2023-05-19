Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT в работе

Также работникам запретили использование Copilot от Microsoft — это программа, позволяющая автоматизировать создание кода, в основе которой тоже лежит ИИ. Руководство Apple озабочено тем, что сервисы на базе искусственного интеллекта способны собирать конфиденциальную информацию, которую в них могут загрузить сотрудники компании. Дело в том, что чат-боты отправляют некоторые данные разработчикам, которые те используют для улучшения работы платформы. В марте в ChatGPT был обнаружен баг, из-за которого пользователи могли видеть историю других людей, воспользовавшихся чат-ботом. С тех пор создатели ChatGPT добавили в сервис функцию, позволяющую отключить сохранение логов.