В Дубае появится искусственная Луна стоимостью $5 млрд

Бизнесмен из Канады Майкл Хендерсон намерен построить в Дубае 274-метровую копию Луны на 30-тиметровом здании. По информации издания Центральная Служба Новостей, стоимость данного проекта недвижимости под названием MOON составляет пять миллиардов долларов.

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Хендерсон предложил инвесторам проект, в который включен курортный комплекс внутри сферической структуры. Кроме того, там будет расположен отель на четыре тысячи номеров, а также спортивная арена, которая сможет принять 10 тысяч человек.