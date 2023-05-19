В Дубае появится искусственная Луна стоимостью 5 млрд долларов
Бизнесмен из Канады Майкл Хендерсон намерен построить в Дубае 274-метровую копию Луны на 30-тиметровом здании. По информации издания Центральная Служба Новостей, стоимость данного проекта недвижимости под названием MOON составляет пять миллиардов долларов.
Хендерсон предложил инвесторам проект, в который включен курортный комплекс внутри сферической структуры. Кроме того, там будет расположен отель на четыре тысячи номеров, а также спортивная арена, которая сможет принять 10 тысяч человек.
Но и это еще не все. Проект Хендерсона включает так называемую «лунную колонию», благодаря которой гости смогут получить ощущение настоящей прогулки по Луне. Вся структура MOON будет расположена на круглом здании, напоминающем пьедестал, и будет ярко светиться ночью.