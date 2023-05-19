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Россиянам назвали способ избежать звонков мошенников

Чтобы сократить количество мошеннических звонков или вовсе избавиться от них, необходимо завести два номера телефона — один для рабочих вопросов, а второй исключительно для покупок в интернете. Такой совет в беседе с Ura.Ru дал специалист по информационной безопасности Олег Седов.

По его словам, практика владения «чистым» телефоном оправдана, так как никто не побеспокоит вас кроме как по деловым и личным вопросам. Однако этот способ не спасет от мошенников, если случится утечка баз данных номеров. Кроме того, он неэффективен против звонков от ботов, которые набирают случайные номера.

Эксперт рассказал о способах мошенничества с банковскими картами

«Есть случаи, когда кто-то вам звонит, вы берете трубку, а там ничего. Это просто проверка, насколько этот номер актуален. Далее он попадает в базу данных номеров, которым можно целенаправленно прозванивать», — пояснил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что телефонные мошенники могут мстить людям, которых они не смогли обмануть, после шуток и оскорблений в свой адрес, поэтому эксперты рекомендуют не вступать со злоумышленниками в разговоры.

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