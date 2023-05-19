Россиянам назвали способ избежать звонков мошенников

Чтобы сократить количество мошеннических звонков или вовсе избавиться от них, необходимо завести два номера телефона — один для рабочих вопросов, а второй исключительно для покупок в интернете. Такой совет в беседе с Ura.Ru дал специалист по информационной безопасности Олег Седов.

По его словам, практика владения «чистым» телефоном оправдана, так как никто не побеспокоит вас кроме как по деловым и личным вопросам. Однако этот способ не спасет от мошенников, если случится утечка баз данных номеров. Кроме того, он неэффективен против звонков от ботов, которые набирают случайные номера.

«Есть случаи, когда кто-то вам звонит, вы берете трубку, а там ничего. Это просто проверка, насколько этот номер актуален. Далее он попадает в базу данных номеров, которым можно целенаправленно прозванивать», — пояснил эксперт.