Стинг высказался против искусственного интеллекта

«Когда я вижу изображение, сгенерированное компьютером, на меня тотчас находит скука. Думаю, что буду чувствовать подобное при прослушивании музыки от ИИ. Может, для электронной танцевальной музыки это и сработает. Но не для песен, в которых выражаются чувства. Не думаю, что меня это тронет», — предерек он.