Инсайдер: Apple закончила разработку iPhone 15

По словам популярного инсайдера и аналитика Росса Янга, яблочная корпорация начнёт массово собирать новые устройства уже в июне этого года.

Специалист отметил, что разработка новых моделей была завершена ещё в январе, и теперь компания готова перейти к их производству.

Известно, что абсолютно все модели получат экранный вырез Dynamic Island — особый элемент дизайна экрана, который позволяет незаметно разместить камеру и другие датчики на экране. В то же время функция ProMotion, которая делает изображение на экране ещё более плавным и ярким, будет доступна лишь на дорогих моделях iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.