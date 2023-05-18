Softline разрабатывает собственную ОС для ПК и ноутбуков

Системный интегратор Softline работает над созданием собственной операционной системы. Базироваться ОС будет на старой технологии “Национального центра поддержки и разработки”, купленной в 2021 году.

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Речь о семействе программных продуктов “МСВСфера” (Мобильная система Вооруженных сил) на базе Linux. Работу Softline над созданием собственной ОС для компьютеров и ноутбуков “Ъ” подтвердил источник на ИТ-рынке.

По словам главы совета директоров “Базальт СПО” Алексея Смирнова, Softline “в последнее время активно начала уходить от статуса интегратора и дистрибутора и инвестирует в разработку ПО, поэтому ОС будет не единственным продуктом Softline”.

Разработка ОС поможет Softline увеличить направление поставок софта и вычислительной техники в госорганы, предполагают эксперты. Собственную операционную систему компания может использовать как платформу для своего "железа".

Но МСВСфера — продукт старый, без регулярных обновлений, подчеркивают специалисты. Амбиции Softline потребуют серьезных разработок и больших вложений.

Напомним, до 2022 года Softline была одним из крупнейших дистрибуторов Microsoft, но с уходом западных вендоров переключилась на отечественные технологии. Прошлым летом Softline заявила о планах разделить бизнес на российский и международный, процедура завершилась в октябре.

В апреле оставшаяся в России “Группа компаний Softline” перешла на 100% под контроль ЗПИФ под контролем УК “Тетис Кэпитал”, компанию покинул ее основатель Игорь Боровиков.

Уже в начале мая Softline заявила, что ожидает по итогам 2023 года 40% прибавки к обороту.