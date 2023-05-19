«Яндекс» добавил в «Шедеврум» подписки на авторов

«Яндекс» добавил в приложение для генерации картинок по описанию «Шедеврум» подписку на авторов, сообщили Sostav в компании.

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Теперь пользователи могут подписаться на обновления друг друга. Новая функция позволит не пропустить картинки, сгенерированные нейросетью «Яндекса» по запросам друзей и популярных авторов. Работы всех, на кого подписался пользователь, будут отображаться в отдельной ленте.

«С момента запуска прошло чуть больше месяца, но в нём уже есть множество работ-хитов с десятками тысяч лайков и популярные авторы с узнаваемыми сериями тематических постов. Например, котами-работягами или ныряющими в бассейн предметами, повторяющими сюжет с обложки альбома известной рок-группы», — отметил руководитель проекта Николай Гаврилов.

По его словам, специалисты «Яндекса» обучают нейросеть на новом наборе данных из 500 млн примеров изображений, чтобы в следующих версиях ИИ лучше понимал пользователей, а картинки стали качественнее. Первую версию нейросети разработчики обучали с помощью 240 млн картинок с текстовыми описаниями. Свои варианты картинок она формирует методом каскадной диффузии: сначала создаёт соответствующее запросу маленькое изображение, а затем поэтапно увеличивает его и насыщает деталями.