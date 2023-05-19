$80.04-0.7386.50-1.08

«Яндекс» добавил в «Шедеврум» подписки на авторов

«Яндекс» добавил в приложение для генерации картинок по описанию «Шедеврум» подписку на авторов, сообщили Sostav в компании.

«Яндекс» добавил в «Шедеврум» подписки на авторов
© «Яндекс»

Теперь пользователи могут подписаться на обновления друг друга. Новая функция позволит не пропустить картинки, сгенерированные нейросетью «Яндекса» по запросам друзей и популярных авторов. Работы всех, на кого подписался пользователь, будут отображаться в отдельной ленте.

«С момента запуска прошло чуть больше месяца, но в нём уже есть множество работ-хитов с десятками тысяч лайков и популярные авторы с узнаваемыми сериями тематических постов. Например, котами-работягами или ныряющими в бассейн предметами, повторяющими сюжет с обложки альбома известной рок-группы», — отметил руководитель проекта Николай Гаврилов.

По его словам, специалисты «Яндекса» обучают нейросеть на новом наборе данных из 500 млн примеров изображений, чтобы в следующих версиях ИИ лучше понимал пользователей, а картинки стали качественнее. Первую версию нейросети разработчики обучали с помощью 240 млн картинок с текстовыми описаниями. Свои варианты картинок она формирует методом каскадной диффузии: сначала создаёт соответствующее запросу маленькое изображение, а затем поэтапно увеличивает его и насыщает деталями.

Яндекс представил «Шедеврум» в начале апреля. Приложение возглавило топ российского App Store в день запуска, а чуть позже заняло и первое место в российском Google Play. На текущий момент пользователи скачали приложение больше 2 млн раз.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий