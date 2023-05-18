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ChatGPT написал речь для нобелевского лауреата Мо Яня

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT написал речь для китайского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яня. Об этом сообщает РИА Новости.

ChatGPT написал речь для нобелевского лауреата Мо Яня
© Wikimedia Commons

Мо Янь 16 мая вручал награду писателю Юй Хуа, роман которого «Вэньчэн» занял первое место в рейтинге литературного журнала «Шоухо».

«Как принято, я должен был написать для него похвальную речь по случаю получения премии. Несколько дней пытался написать, но ничего не получалось», — признался он, добавив, что воспользоваться чатом ему посоветовал один докторант.

В запросе чат-боту, продолжил писатель, он использовал несколько ключевых слов — «жить» (название одной из книг Юй Хуа), «удалять зуб» (Юй Хуа когда-то работал зубным врачом), «Вэньчэн».

«В мгновение ока появился текст на тысячу иероглифов в стиле Шекспира», — поделился Мо Янь.

Мо Янь получил Нобелевскую премию по литературе в 2012 году.

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