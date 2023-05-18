ChatGPT написал речь для нобелевского лауреата Мо Яня
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT написал речь для китайского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яня. Об этом сообщает РИА Новости.
Мо Янь 16 мая вручал награду писателю Юй Хуа, роман которого «Вэньчэн» занял первое место в рейтинге литературного журнала «Шоухо».
«Как принято, я должен был написать для него похвальную речь по случаю получения премии. Несколько дней пытался написать, но ничего не получалось», — признался он, добавив, что воспользоваться чатом ему посоветовал один докторант.
В запросе чат-боту, продолжил писатель, он использовал несколько ключевых слов — «жить» (название одной из книг Юй Хуа), «удалять зуб» (Юй Хуа когда-то работал зубным врачом), «Вэньчэн».
«В мгновение ока появился текст на тысячу иероглифов в стиле Шекспира», — поделился Мо Янь.
Мо Янь получил Нобелевскую премию по литературе в 2012 году.