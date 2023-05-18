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В Керчи нашли уникальный клад золотых монет эпохи Македонского

Археологи обнаружили клад из 30 золотых монет эпохи Александра Македонского в ходе раскопок на городище Мирмекий, входившего в состав Боспорского царства на территории современной Керчи в Крыму. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала директор восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

В Керчи нашли уникальный клад золотых монет эпохи Македонского
© globallookpress.com

Монеты, которые были найдены в августе 2022 года, находились в небольшом глиняном кувшине. 26 из них были выпущены во время правления Македонского, а еще 4 — во время правления его брата Филлипа III Арридея, наследовавшего престол. Все они являются статерами, вес каждой — около 8,5 грамм. Умрихина подчеркнула, что они находятся в прекрасном состоянии.

На лицевой стороне каждой монеты изображена голова богини Афины, а на реверсе — богиня победы Ника. Сейчас клад передан в музей — его изучение продолжается.

Директор добавила, что в августе 2022 года в городище также нашли 99 электровых, из сплава золота с серебром, монет города Кизик. Это стало крупнейшим подобным кладом, найденным в северном Причерноморье.

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