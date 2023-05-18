Монтана стала первым штатом США, запретившим TikTok

Монтана стала первым американским штатом, запретившим TikTok. Это произошло после того, как губернатор Грег Джанфорте подписал закон, запрещающий магазинам мобильных приложений предлагать приложение в штате к следующему году.

Этот шаг является одним из самых драматичных в серии конфликтов властей США против TikTok, который принадлежит китайской технологической компании ByteDance. TikTok стал объектом все более пристального внимания из-за его связей с Китаем на фоне опасений, что такие связи могут представлять угрозу национальной безопасности, сообщает Guardian. Федеральное правительство и более половины штатов США запретили приложение на правительственных устройствах, а администрация Байдена пригрозила национальным запретом, если его материнская компания не продаст свои акции. Ранее компания отрицала, что когда-либо делилась данными с правительством Китая, и заявляла, что не будет этого делать, если об этом попросят.

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Новый закон Монтаны, который вступит в силу 1 января, запрещает загрузку TikTok в штате и налагает штраф на любую "организацию" - магазин приложений или сам TikTok, на 10 тысяч долларов в день за каждый раз, когда кому-то "предлагается возможность" доступа к платформе или загрузке приложения. Штрафы не будут применяться к пользователям.

Джанфорте также запретил использование всех приложений для социальных сетей, которые, по его словам, "собирают и предоставляют личную информацию или данные иностранным противникам на государственных устройствах". Среди приложений, которые он перечислил, - WeChat, головной офис которой находится в Китае; и Telegram Messenger, основанный в России. В заявлении TikTok говорится, что законопроект Монтаны "нарушает права жителей Монтаны на первую поправку, незаконно запрещая TikTok", а компания намерена "защищать права наших пользователей внутри и за пределами Монтаны".