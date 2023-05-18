Эксперт рассказал, чего стоит избегать при общении в мессенджерах

Во время общения в мессенджерах не стоит отправлять другому человеку данные документов (паспорт, права, свидетельства), а также личные фотографии. Об опасности подобных действий в соцсетях россиян предупредил эксперт Валерий Степанов в интервью «Прайм».

«Фундаментом спокойствия во время общения в социальных сетях и мессенджерах будет ответственное отношение к своим персональным данным», — предупредил он.

Также Степанов посоветовал использовать в интернет-общении свое имя, но не указывать ФИО полностью. Пересылать нежелательно и фото документов, данные банковских карт и платежных сервисов.

Кроме того, не стоит уповать на то, что пересылаемая информация «исчезнет». В наиболее популярных на текущий момент мессенджерах в России переписка сохраняется на сервисах бессрочно, заключил эксперт.

Ранее эксперт Денис Кусков перечислил способы, которые позволят защитить персональные данные в случае потери смартфона. Специалист посоветовал установить пароль не только на сам телефон, но и на сим-карту.