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Маск рассказал о своей работе без выходных

Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, рассказал в эфире телеканала CNBC, что работает без выходных и праздников.

Маск рассказал о своей работе без выходных
© globallookpress.com

Маск пояснил, что работает семь дней в неделю. Он добавил, что позволяет себе отдых либо минимальную нагрузку не чаще 2-3 раз в год.

Вместе с тем, уточнил бизнесмен, он не требует от сотрудников своих компаний работать по такому же напряженному графику.

Предприниматель признался, что пытался обходиться без сна на протяжении нескольких дней, спать 2-3 часа в сутки. Он заметил, что это влияло на качество его работы и в итоге он принял решение отводить на сон не менее шести часов.

Ранее сообщалось, что журнал Time включил Илона Маска в список самых влиятельных людей 2023 года. В него вошли также артисты Сальма Хайек и Дрю Берримор, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, футболист Лионель Месси.

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