Маск рассказал о своей работе без выходных

Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, рассказал в эфире телеканала CNBC, что работает без выходных и праздников.

Маск пояснил, что работает семь дней в неделю. Он добавил, что позволяет себе отдых либо минимальную нагрузку не чаще 2-3 раз в год.

Вместе с тем, уточнил бизнесмен, он не требует от сотрудников своих компаний работать по такому же напряженному графику.

Предприниматель признался, что пытался обходиться без сна на протяжении нескольких дней, спать 2-3 часа в сутки. Он заметил, что это влияло на качество его работы и в итоге он принял решение отводить на сон не менее шести часов.