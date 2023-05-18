Космическая станция, которая заставит удивиться: 10 фактов о МКС

Международная космическая станция — важнейший объект в деле освоения космоса, который уже несколько десятков лет выступает главной базой для научных экспериментов в космосе. Кроме того, это одно из самых впечатляющих сооружений за всю историю человечества. Портал SlashGear поделился самыми интересными фактами об МКС.

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МКС летит на огромной скорости

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МКС — не самый быстрый объект, построенный человечеством; этот титул принадлежит космическому аппарату «Паркер», который вращается вокруг Солнца и Венеры со скоростью 692 000 км/ч. Тем не менее, Международная космическая станция тоже не промах: максимальная скорость составляет 28 000 км/ч. Космонавты проходят один оборот вокруг планеты каждые 90 минут, тем самым наблюдая закат и рассвет 16 раз за сутки.

МКС построена пятью разными агентствами и 15 странами

Освоение космоса со стороны часто выглядит как гонка, однако строительство МКС было совместным предприятием множества разных организаций. Изначально проектом занимались только Россия и США, однако позднее к инициативе присоединились и другие группы. Сейчас поддержкой МКС занимаются NASA, «Роскосмос», Японское агентство аэрокосмических исследований, Канадское космическое агентство и ЕКА — в последнее входят 11 стран.

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МКС живет по всем законам сразу

«Межправительственное соглашение о Международной космической станции», подписанное в январе 1998 года — главная буква закона на борту МКС. Из-за того, что станция находится в совместном владении разных правительственных организаций, юридические тонкости рабочих процессов иногда бывают странными. Если не вдаваться в подробности, страны-участницы проекта могут распространять свою юрисдикцию на те модули и части станции, которые они предоставили. На практике это означает, что в одном отсеке космонавт должен подчиняться российским законам, в другом — американским, в третьем — японским и так далее.

На МКС побывали более 250 космонавтов

Обычно на МКС находится команда из семи человек. Иногда, например, во время смены экипажа, на борту могут пребывать до 13 космонавтов, но эти периоды длятся недолго. МКС активна уже более 20 лет, и за это время станция приняла множество человек. По состоянию на февраль 2022 года, Международную космическую станцию посетил 251 человек из 19 стран мира.

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Одним из членов экипажа МКС был робот

МКС не была бы настоящим космическим кораблям без робота помощника, поэтому в 2012 году NASA отправила на станцию Robonaut 2 — первого синтетического космонавта, разработанного Космическим центром имени Линдона Джонсона. «Робонавт» оборудован системами зрения, сенсорами и руками, почти не уступающими человеческим в плане мелкой моторики. Робот способен выполнять репетативные или опасные задачи вместо живых членов экипажа, но чаще всего он применяется в качестве тестового полигона для будущей роботизации космических миссий.

По размерам МКС сравнима с футбольным полем

МКС — самый крупный космический аппарат в истории человечества. Если разложить все компоненты станции на земле, то она бы заняла целое футбольное поле. Длина МКС составляет 109 метров, ширина — чуть более 70 метров. И это при массе почти в 500 000 тонн. Жилой объем станции составляет 388 кубических метров, и этого хватает на множество удобств: от спален до ванных комнат, тренажерного зала и обзорной площадки.

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На строительство МКС потребовалось 10 лет

Президент США Рональд Рейган одобрил проект строительства МКС в январе 1984 года с расчетом на то, что станция будет завершена в течение следующих 10 лет. К сожалению, проект не совсем уложился в эти сроки. Первый сегмент, контрольный модуль «Заря», был запущен «Роскосмосом» в ноябре 1998 года — модуль NASA Unity присоединился к нему две недели спустя. Следующее десятилетие ушло на доставку дополнительных модулей и снабжения. В общей сложности для строительства МКС понадобились более 30 миссий.

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МКС продолжит работу как минимум до 2030 года

В начале 2022 года NASA подтвердила, что срок работы МКС продлен до 2030 года. После этого срока будущее станции останется под вопросом. «Роскосмос» уже заявил, что собирается покинуть МКС из-за стремительно устаревающих технологий — вместо этого российское агентство запустит собственную станцию. NASA же рассматривает варианты создания дополнительных станций на низкой земной орбите.

МКС можно рассмотреть в звездном небе

Космонавтам на борту станции открывается шикарный вид на Землю, однако они не в силах рассмотреть совсем уж мелкие детали невооруженным взглядом. Однако сама МКС, напротив, прекрасно видна с поверхности планеты до тех пор, пока на небе нет солнца. Обшивка станции и солнечные панели отражают значительную часть солнечного света, из-за чего МКС излучает яркое сияние. По факту, она является третьим самым заметным объектом в ночном небе, сразу после Луны и Венеры.

Космонавтам приходится пить переработанную мочу

На борт МКС нельзя взять с собой все, что понадобится, поэтому космонавты полагаются на регулярные доставки воды и пищи, которые прибывают вместе с научным оборудованием и другой экипировкой. Однако подобные челноки — недешевое мероприятие, из-за чего экипаж старается экономить ресурсы. И один из самых эффективных методов экономии — это переработка воды. Система водоснабжения МКС очищает мочу космонавтов и лабораторных животных, а также конденсат в воздухе, после чего превращает их в питьевую воду.