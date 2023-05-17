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Генетический анализ водорослей позволил обнаружить древнее землетрясение

Ученые смогли обнаружить факт древнего землетрясения благодаря водорослям. Об этом сообщает Университет Отаго.

Генетический анализ водорослей позволил обнаружить древнее землетрясение
© University of Otago

Авторы статьи, опубликованной в Journal of the Royal Society Interface, проводили исследование формы скал в новозеландском регионе Мальборо с помощью лидара. Лидар, или "лазерный радар", позволяет создавать точные трехмерные карты местности с фиксацией даже незначительных уступов. Лазерное сканирование позволило выявить скалу, выступающую из моря на один метр. После этого ученые провели генетический анализ водоросли ламинарии, растущей под этим уступом.

В результате была обнаружена генетическая аномалия местных растений, при анализе которой ученые смогли реконструировать древние события. Оказалось, что этот ламинарии вымерли в этом районе после землетрясения, а современные растения - потомки более позднего заселения, имеющие происхождение от водорослей, растущих в 300 километрах к югу.

Авторы считают что землетрясение, убившее местные водоросли, произошло примерно 2000-3000 лет назад, что свидетельствует о способности водорослей нести следы геологических изменений.

"Район близок к хорошо известному активному разлому, и несколько сильных землетрясений в прошлом были хорошо изучены другими исследователями. Однако конкретно эта зона прибрежного поднятия ранее не была известна — но теперь у нас есть чрезвычайно ясные доказательства", - сообщает профессор Джон Уотерс.

Ранее палеонтологи рассказали, где жили живые "бублики" Obamus возрастом 550 млн лет.

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