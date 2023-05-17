$79.98+0.8887.16+1.08

Российские смартфоны не выдержали конкуренции с китайскими

Поставки в Россию смартфонов отечественных брендов, произведенных за рубежом, в первом квартале упали почти до нуля, «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки GS Group.

Несмотря на активное развития импортозамещения в России, снижение популярности российских брендов на рынке смартфонов началось еще в 2022 году. Участники рынка объясняют такую динамику тем, что отечественные устройства не выдержали конкуренции с китайскими. Кроме того, расширению доли локальных брендов мешает удорожание логистики и сложности с установкой сервисов Google.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков допускает, что смартфоны российских брендов ввозят в страну с помощью параллельного импорта, однако отмечает, что в магазинах не появляются новые модели марок Dexp, F+, Digma и других. По его словам, ретейлеры распродают складские запасы.

«Российские смартфоны представлены преимущественно в ультрабюджетном сегменте, где присутствуют более конкурентные китайские бренды, при этом спрос смещается в сторону более технологичных и функциональных устройств», — объяснил представитель «М.Видео-Эльдорадо».

В МТС рассказали, что продажи российских смартфонов в первом квартале упали вдвое в годовом выражении. Представитель «Ситилинка» заявил, что теперь в каталоге сети они представлены в единичных экземплярах.

По мнению Суркова из GS Group, вернуть долю рынка местные бренды смартфонов могут лишь одним путем — за счет локализации производства в России под госзаказ. Как напомнил «Ъ», в апреле компания F+ объявила о начале выпуска смартфонов и планшетов для госсектора в Калининграде.

Раскрыта дата выхода новых флагманов Samsung

При этом в сегменте кнопочных телефонов в первом квартале 2023 года российским брендам удалось нарастить долю с 60 до 75 процентов. Представители ретейлеров связывают снижение продаж зарубежных кнопочных телефонов с уходом Nokia из России.

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий