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Рынок аудиокниг в России начал восстанавливаться

Продажи аудиокниг вновь начали расти после замедления в 2022 году. Основным фактором стало расширение каталогов сервисов и внедрение искусственного интеллекта, благодаря которому удаётся сократить время до выхода аудиоверсии книги после её релиза в текстовом виде, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

Рынок аудиокниг в России начал восстанавливаться
© Sostav.ru

По итогам первого квартала выручка «ЛитРес» в сегменте аудиокниг выросла на 9%. Число реализованных произведений от чтецов сервиса увеличилось в первом квартале на 33%. Количество проданных аудиокниг, озвученных с помощью ИИ, выросло вдвое в первом квартале по отношению к четвертому кварталу 2022 года.

Сервис «Строки» от МТС также использует ИИ для озвучивания аудиокниг и в 2023 году планирует подготовить с его помощью более 10 тыс. произведений.

Напомним, по итогам 2022 года российский рынок цифровых книг в 2022 году впервые показал нулевую динамику год к году. Объём продаж остался на уровне 11 млрд руб. Главным сдерживающим фактором развития аудиосегмента стала низкая доля озвученных книг, а также проблемы с проведением платежей пользователей.

В прошлом году рынок покинул Storytel. После его ухода образовалась свободная ниша на рынке, которую в конце года стали заполнять в первую очередь «Яндекс» и «Строки», отметил экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов: «Видимо, частично рост первого квартала обусловлен их продвижением».

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