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Google научилась выявлять пользователей на грани суицида

В новом обновлении Google Поиска появилась функция, направленная на предотвращение самоубийств.

Google научилась выявлять пользователей на грани суицида
© Ferra.ru

Теперь, когда пользователи ищут термины, связанные со смертью и суицидом, поисковый гигант предлагает готовые шаблоны сообщений с просьбой о помощи. Их можно отправить близким.

Данные шаблоны были разработаны в сотрудничестве с Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств. Идея заключается в том, чтобы стимулировать пользователей обращаться за помощью к людям, которым они доверяют.

Каждый шаблон сопровождается кнопкой «Отправить текст». Пока неясно, будет ли эта функция доступна на персональных компьютерах.

Отметим, что ещё в 2022 году Google начала использовать искусственный интеллект для определения поисковых запросов людей, которые могут находиться в кризисной ситуации. Система направляет пользователей на сайты, которые могут помочь им разобраться в проблеме.

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