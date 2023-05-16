Маск сравнил центр Сан-Франциско с "заброшенным зомби-апокалипсисом"

Генеральный директор Twitter Илон Маск высказался о центре Сан-Франциско, сетуя на упадок «когда-то прекрасного и процветающего» района, и назвал происходящее «катастрофой». Об этом сообщает Business Insider.

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«Катастрофа в центре Сан-Франциско, когда-то красивом и процветающем. Теперь этот район превратился в заброшенный зомби-апокалипсис, вызванный вирусом прогрессивных умов», — отметил он, сравнивая Сан-Франциско с городами из фильмов про постапокалипсис.

Миллиардер также указал на огромное количество бездомных в городе и кризис с наркотиками. При этом Сан-Франциско все еще является крупным технологическим центром, рядом с ним расположены штаб-квартиры таких компаний, как Google, Twitter, Apple и Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Штаб-квартира Twitter, которой владеет Маск, также находится всего в нескольких минутах ходьбы от городского района Тендерлойн, который часто называют эпицентром бездомных.

Маск публично использовал термин «вирус прогрессивных умов» (woke mind virus) несколько раз за последние месяцы, в том числе в апрельском интервью американскому ведущему Биллу Махеру.

Термин подразумевает критику губернаторов и других американских чиновников крайне левых либеральных взглядов и используется для указания на плохое качество управления в отдельных городах и штатах США.