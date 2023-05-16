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Раскрыта дата выхода новых флагманов Samsung

Источники южокорейской газеты Chosun Media выяснили, когда Samsung представит новые складные смартфоны. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Раскрыта дата выхода новых флагманов Samsung
© Lenta.ru

По информации инсайдеров, Samsung запланировала мероприятие Unpacked на 26 июля. Ожидается, что в этот день корпорация анонсирует новые складные флагманы Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5. Выход девайсов в продажу ожидается 11 августа.

В материале говорится, что ранний анонс — обычно Samsung выпускает складные аппараты в августе — связан с низкой эффективностью мобильного подразделения IT-гиганта и желанием привлечь к смартфонам повышенное внимание. Также мероприятие Unpacked пройдет в Южной Корее, а не в США.

По мнению аналитиков, Samsung намеренно выпускает свои складные устройства в конце лета, а не осенью. Это связано с тем, что в сентябре-октябре внимание потребителей будет направлено на смартфоны Apple.

В середине апреля инсайдеры сообщали, что Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 получат съемные батареи. По словам специалистов, таким образом новые складные смартфоны будет проще ремонтировать.

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