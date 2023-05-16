Изучена степень распространенности человеческого ДНК на Земле

Они выявили человеческую ДНК в океане и реках, как недалеко от города, так и вдали от поселений, а также в песке с диких пляжей. В качестве эксперимента они посетили часть отдаленного острова, на котором раньше никогда не были люди. В полученных образцах не было найдено человеческой ДНК. Затем они попросили анонимных испытуемых оставить следы на песке, после чего смогли извлечь их ДНК. Обнаружить геном человека получилось и на протяжении практически всей реки, которая протекает через город в Ирландии в океан, следов не было только возле отдаленного горного ручья (вдали от цивилизации), откуда берет исток река. Образцы были выявлены даже в воздухе помещения ветеринарной больницы, там были получены ДНК персонала, животных и вирусов.