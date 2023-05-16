Оценен возраст колец Сатурна

Ученые Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что кольца Сатурна гораздо моложе самой планеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

© Lenta.ru

Исследователи оценили возраст колец в не более 400 миллионов лет, тогда как возраст Сатурна достигает около 4,5 миллиарда лет. Для этого ученые использовали прибор для анализа космической пыли на борту межпланетного зонда «Кассини». За 13 лет миссии было собрано 163 зерен пыли из среды, окружающей газовый гигант, однако этого количество оказалось достаточно, чтобы определить, что Сатурн собирал пыль лишь в течение последних несколько сотен миллионов лет.

Ранее планетологи предполагали, что кольца, вероятно, образовались в одно время с Сатурном. Однако это противоречит тому, что кольца состоят на 98 процентов из чистого водяного льда и лишь с небольшой примесью каменистого вещества. Было подсчитано, что космическая пыль вносит в кольца меньше грамма на 0,09 квадратного метра колец в год. Тем не менее этого достаточно для накопления вещества в течение миллионов лет.