Билл Гейтс рассказал студентам об одном из главных заблуждений молодости
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выступил перед студентами Университета Северной Аризоны, посоветовав им найти правильный баланс между личной жизнью и работой. Об этом сообщает Business Insider.
По словам Гейтса, в молодости он занимался в основном работой и только по прошествии многих лет понял, что личная жизнь не менее важна.
«В ваши годы я не верил в отпуска. Не верил в выходные. Я заставлял всех вокруг меня работать долгие часы… Но вы не будете считаться бездельником, если позволите себе больше отдыхать», — заявил миллиардер.
Он добавил, что не понимал важность баланса между личной жизнью и работой и часто следил за тем, во сколько его сотрудники покидают рабочие места.
«Не ждите так долго, как я, чтобы уяснить этот урок. Выделите время на поддержание ваших отношений, празднование успехов и восстановление после неудач. Отдыхайте, если вам требуется отдых. Не давите на людей рядом, если им тоже нужно отдохнуть», — посоветовал Гейтс.