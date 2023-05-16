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Билл Гейтс рассказал студентам об одном из главных заблуждений молодости

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выступил перед студентами Университета Северной Аризоны, посоветовав им найти правильный баланс между личной жизнью и работой. Об этом сообщает Business Insider.

Билл Гейтс рассказал студентам об одном из главных заблуждений молодости
© Газета.ru

По словам Гейтса, в молодости он занимался в основном работой и только по прошествии многих лет понял, что личная жизнь не менее важна.

«В ваши годы я не верил в отпуска. Не верил в выходные. Я заставлял всех вокруг меня работать долгие часы… Но вы не будете считаться бездельником, если позволите себе больше отдыхать», — заявил миллиардер.

Он добавил, что не понимал важность баланса между личной жизнью и работой и часто следил за тем, во сколько его сотрудники покидают рабочие места.

«Не ждите так долго, как я, чтобы уяснить этот урок. Выделите время на поддержание ваших отношений, празднование успехов и восстановление после неудач. Отдыхайте, если вам требуется отдых. Не давите на людей рядом, если им тоже нужно отдохнуть», — посоветовал Гейтс.

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