Билл Гейтс рассказал студентам об одном из главных заблуждений молодости

«Не ждите так долго, как я, чтобы уяснить этот урок. Выделите время на поддержание ваших отношений, празднование успехов и восстановление после неудач. Отдыхайте, если вам требуется отдых. Не давите на людей рядом, если им тоже нужно отдохнуть», — посоветовал Гейтс.